Cem Yılmaz'dan yeni film: Galata Canavarı

Stand-up gösterilerine devam eden ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, yeni sinema projesinin ne olacağını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Ses getiren birçok projeye imza atan Yılmaz, dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yeni projesinin adını açıkladı. Yılmaz, Galata Canavarı adlı filminin hem Türkçe hem de İngilizce afişini yayınladı.

Ünlü komedyen, paylaştığı ilk tweet’te, “Oldu olacak 2023’te izleyeceğimiz filmi de duyurayım tam olsun!” ifadelerine yer vererek filmin İngilizce afişini yayınladı. Bunun ardından ise Galata Canavarı isimli projenin Türkçe afişini paylaştı. Afişte, “İstanbul’u allak bullak eden sanaatkar cinayetlerinin hikayesi” ibareleri dikkat çekti.

Galata Canavarı’nın, 2010 yılında vizyona giren Yahşi Batı filminin devam filmi olabileceği ve Aziz Vefa isimli karakterin İstanbul’daki maceralarını ele alabileceği düşünülüyor. Cem Yılmaz 2019 yılında yaptığı bir açıklamada da Yahşi Batı’nın devam filmlerinin hikayesinin hazır olduğunu söylemişti.

Cem Yılmaz'ın beyazperde kariyeri 1998 yapımı Ömer Vargı imzalı Her Şey Çok Güzel Olacak filmiyle başladı. Bu filmi 2000 yapımı Vizontele izledi. Cem Yılmaz'ın beyazperdedeki ilk önemli atılımı 2004 yapımı, senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı G.O.R.A. filmiyle gerçekleşti. Ünlü komedyenin Ömer Faruk Sorak ile yapacağı işbirliklerinin ilki olan G.O.R.A. tüm zamanların en ses getiren yapıtlarından birine dönüşürken Yılmaz'ın kariyerinin devamı için de önemli bir basamak görevini gördü.

G.O.R.A.'nın ardından A.R.O.G.'un da senaryosunu yazıp başrolünde yer alan Yılmaz, aynı zamanda Ali Taner Baltacı ile birlikte filmin yönetmenliğini de üstlendi.

2006'da Hokkabaz filmiyle bu kez draması daha baskın bir yapıtla izleyici karşısına çıkan Yılmaz, 2009 yılında yapımı gerçekleşen Yahşi Batı'nın yine senaristliğini ve başrolünü üstlenirken yönetmen olarak bir kez daha Ömer Faruk Sorak ile çalıştı.

Yılmaz yaratıcı ekibinde yer aldığı bu filmlerin yanı sıra farklı filmlerde de oyuncu olarak izleyici karşısına çıktı. Bunlar arasında Organize İşler, Av Mevsimi, Şahane Misafir, İftarlık Gazoz ve Son Umut gibi önemli projeler bulunuyor. Yılmaz Pek Yakında, Ali Baba ve Yedi Cüceler ile Karakomik Filmler serisiyle de seyircinin beğenisini kazandı.