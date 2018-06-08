Ünlü komedyan Cem Yılmaz, Arif v 216 filminin ardından başladığı yeni projesi Karakomik Filmler'in vizyon tarihleri ve ilk afiş çalışmasını sosyal medyadan paylaştı.
OCAK VE MART'TA
İsmi Karakomik Filmler olarak belirlenen ve iki filmden oluşacak proje için Yılmaz, "Karakomik Filmler ! Ocak ve Mart ‘da 4 hikayesi ile sinemalarda.Cok güzel olacagını düşünüyorum :) ben zaten hep öyle düşünürüm" ifadelerini kullandı.
Yılmaz'ın başrollerinde Ozan Güven, Özkan Uğur, Zafer Algöz ve Seda Bakan ile birlikte oynadığı Arif v 216 ile 5 milyona yakın izleyici rakamına ulaşmıştı.
Cem Yılmaz'ın yeni çalışması Karakomik Filmler'den detaylar
Sanat
Cem Yılmaz, nisan ayında duyurduğu yeni çalışması Karakomik Filmler'in detaylarını yayınladı.
Ünlü komedyan Cem Yılmaz, Arif v 216 filminin ardından başladığı yeni projesi Karakomik Filmler'in vizyon tarihleri ve ilk afiş çalışmasını sosyal medyadan paylaştı.