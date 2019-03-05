Demokrat Parti iktidarının öğrenciler ve muhaliflere karşı yoğun baskı politikaları uyguladığı günlerde Ankara’nın tam kalbinde bir eylem düzenleme kararı alındı. Sıkıyönetim uygulandığı ve bir eylem için 10 kişinin dahi yan yana gelmesinin resmi olarak yasaklandığı günlerde eylem hazırlıkları büyük bir gizlilik içinde yürütüldü. Düzenlenecek büyük eylem kulaktan kulağa bir parolayla duyuruldu: 555K; 5. ayın 5’inde, saat 5’te, Kızılay’da!



Cemal Süreya’nın “Biz şimdi yanyana geliyor ve çoğalıyoruz/Ama bir ağızdan tutturduğumuz gün hürlüğün havasını/İşte o gün sizi Tanrılar bile kurtaramaz” dizeleriyle andığı, “Olur mu böyle olur mu/Kardeş kardeşi vurur mu” türküsünün ıslıkla çalınmasıyla başlayan eylemde öğrenciler bir anda yüzlerce kişinin arkalarından yürüdüğünü görecekti. Adnan Menderes ile Celâl Bayar kendilerini bir anda eylemin tam ortasında bulacaktı!



Büyük yankı uyandıran eylemin hazırlanış koşullarını ve Demokrat Parti döneminin dönüm noktalarını ele alan Parola 555K: Bir Başkaldırının Sıradışı Öyküsü'nün önsözünü Altan Öymen, sunuş yazısını ise Aydın Çubukçu yazdı. Altan Öymen önsözde, “Bu kitap, o zamanı anlatan kitaplar içinde en kapsamlı belgelerden biri olacak. ‘Parola 555K’ siyasal hayatımızın en tartışmalı döneminin birçok yönünün aydınlanmasına yeni bir ışık tutuyor. Ve yakın tarihimizle ilgili olarak yapılan yanlışlıkların ve çarpıtmaların düzeltilmesine önemli bir katkı oluşturuyor” ifadelerini kullandı.



Aydın Çubukçu ise sunuş yazısında, “Özellikle sosyalist eğilimli gençlik hareketi içinde ‘Milli Demokratik Devrim’ görüşünün egemen hale gelmesiyle 555K gençliğinin artık otuzlu yaşlarını yaşayan ‘eski genç’ üniversiteli militanları, kolayca Dev-Genç içinde yer bulabildiler” diyerek 555K eylemin öğrenci hareketlerine etkisini anlattı.



Bülent Ulus ve Hakan Güngör’ün toplamı 10 bin sayfayı aşan, dönemi anlatan araştırma kitapları, anılar, dokümanlar, yine binlerce sayfa gazete ve dergiyi tarayarak, ayrıca döneme ilişkin görüşmeler yaparak kaleme aldığı Parola 555K: Bir Başkaldırının Sıra Dışı Öyküsü Türkiye tarihinin ilk ve en önemli öğrenci eylemlerinden birini, hürriyet talebini ve mücadeleyi bir roman atmosferiyle anlatıyor…



Arka Kapak yazısı:



Demokrat Parti iktidarının öğrenciler ve muhalefet üzerindeki baskılarının en yoğun olduğu günlerde Ankara’nın tam kalbinde bir eylem düzenleme kararı alındı. Düzenlenecek büyük eylem kulaktan kulağa bir parolayla duyuruldu: 555K; 5 ayın 5’inde, saat 5’te, Kızılay’da!



Cemal Süreya’nın “Biz şimdi yanyana geliyor ve çoğalıyoruz/Ama bir ağızdan tutturduğumuz gün hürlüğün havasını/İşte o gün sizi Tanrılar bile kurtaramaz” dizeleriyle andığı ve eylemi başlatanlar arasında yer aldığı 555K’da Adnan Menderes ile Celâl Bayar kendilerini bir anda eylemin tam ortasında bulacaktı!



Bülent Ulus ve Hakan Güngör’ün kaleme aldığı Bir Başkaldırının Sıra Dışı Öyküsü: Parola 555K, Türkiye tarihinin ilk ve en önemli öğrenci eylemlerinden birini, eylemi hazırlayan koşulları, demokrasi tarihinin dönemeçlerini, hürriyet talebini ve mücadeleyi bir roman atmosferiyle anlatıyor…



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“Bu kitap, o zamanı anlatan kitaplar içinde en kapsamlı belgelerden biri olacak. (…) Parola 555K siyasal hayatımızın en tartışmalı döneminin birçok yönünün aydınlanmasına yeni bir ışık tutuyor. Ve yakın tarihimizle ilgili olarak yapılan yanlışlıkların ve çarpıtmaların düzeltilmesine önemli bir katkı oluşturuyor.”



Altan Öymen



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“27 Mayıs darbesinden önceki öğrenci hareketlerinin önderleri ya da katılımcıları arasında bulunan pek çok ‘ağabey’ gençlik hareketinin destekçisi ya da kimi zaman örgütleyicisi olarak 1968’e giden süreçte yer aldılar. Özellikle sosyalist eğilimli gençlik hareketi içinde ‘Milli Demokratik Devrim’ görüşünün egemen hale gelmesiyle 555K gençliğinin artık otuzlu yaşlarını yaşayan ‘eski genç’ üniversiteli militanları, kolayca Dev-Genç içinde yer bulabildiler.”



Aydın Çubukçu