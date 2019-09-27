'Centilmen Motosikletçiler' prostat kanseri için İstanbul'da bir araya geliyor

Her sene Eylül ayının son Pazar günü düzenlene The Distinguished Gentleman’s Ride, bu yıl 29 Eylül tarihinde Eleventy ve Leica Türkiye'nin desteğiyle İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Prostat kanserine ilişkin farkındalık yaratmak ve tedaviye ilişkin çalışmalara maddi destek sağlamak amacıyla klasik ve nostaljik motosiklet severleri her yıl Eylül ayının son haftasında bir araya getiren The Distinguished Gentleman’s Ride, bu yıl 29 Eylül Pazar günü 110 ülkeden 700’den fazla şehir ile birlikte İstanbul’da da gerçekleştirilecek.

Mad Men dizisinin ana karakteri Don Draper’ın Matchless motosikleti üzerindeki şık halinden ilham alan The Distinguished Gentleman’s Ride, ilk kez 2012 yılında Avustralya'nın Sidney kentinde gerçekleştirildi.

TOPLAM 18.8 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Dünyadaki önde gelen erkek sağlığı fonu olan Movember Foundation yararına düzenlenen etkinlikler ile bu güne kadar 18,5 milyon dolardan fazla bağış toplandı.

Bu yıl 110 ülkede gerçekleştirilecek etkinlerle prostat kanseri çalışmalarına 7 milyon dolar daha destek sağlanması hedefleniyor.



ÜCRETSİZ

2014 yılından bu yana İstanbul’da da düzenlenen etkinliğe, konsepti doğrultusunda sadece klasik ve klasik görünümlü motosikletler ile scooter’lar katılabiliyor. Sürücülerin ücretsiz olarak katılabileceği bu etkinlikte prostat kanseri ile mücadele için bağış toplamak isteyenler için kendi sayfaları oluşturuluyor.



The Distinguished Gentleman’s Ride etkinliğine katılım ve detaylar için www.dgristanbul.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.