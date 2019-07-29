Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin Dijital Sanatlar Yapımevi tarafından gerçekleştirilen çekimleri, Türkiye’nin ardından Bulgaristan’da sürüyor.



Rap müziğin sevilen isimlerinden Eypio; kırdığı dünya rekorları, kazandığı imkansız başarılarla yediden yetmişe herkesi aynı duyguda birleştiren Naim Süleymanoğlu’nu anlatan ve ölümsüz sporcunun adını taşıyan özel bir şarkı besteledi.



Sözü ve bestesi Eypio’ya ait Naim isimli yapıt, filmden görüntüler eklenerek hazırlanan kliple izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Şarkıda geçen, “Bir derdin varsa söyle Naim gelir kaldırır” sözleri şimdiden sosyal medyada yayılmaya başladı.



EYPİO'NUN NAİM ŞARKISI

25'EKİM'DE VİZYON'DA

Naim Süleymanoğlu 10 yaşında haltere başladığında, bu sporda artık hiçbir şey önceki gibi olmayacaktı. Kaldırılması imkansız görünen ağırlıkları kaldırıp kırılması imkansız rekorlar kıracak, istatistikleri altüst edecek, üst üste 3 olimpiyat madalyasıyla başarılarını taçlandırarak hepimizi gururlandıracaktı. Üstelik o, sadece kendisinin değil soydaşlarının da sesini tüm dünyaya duyurmayı görev edinecek, hayatını tehlikeye atmaktan çekinmeyecekti.



Barış Pirhasan’ın senaryosunu yazdığı filmi Özer Feyzioğlu yönetiyor. Filmde yetenekli oyuncu Hayat Van Eck, Süleymanoğlu’nu canlandırıyor. Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun, Selen Öztürk, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Uğur Güneş ile İsmail Hacıoğlu gibi oyuncuların rol aldığı film, 25 Ekim’de vizyona girecek.