Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti

Sahte Kabadayı, Yedi Bela Hüsnü ve Umudumuz Şaban gibi Yeşilçam filmlerinde rol alan Cevdet Balıkçı, 79 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir hastanede tedavi gören Balıkçı, tüm dünyayı etkisini alan corona virüs salgını nedeniyle sessiz sedasız defnedildi.

CEVDET BALIKÇI KİMDİR?

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Cevdet Balıkçı, 1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. Genellikle mafya babasının adamı rolünde oynayan Balıkçı, canlandırdığı rollerde pos bıyıklı ve dazlak kafalı kötü adam imajı çizdi.

Talihsizler filminde koğuş ağası, Bitirimler Sosyetede filminde Çeşme Meydanlı Haydar, Sahte Kabadayı filminde Kemal Sunal’ı vurmak için tutulan kiralık katillerden biri, Umudumuz Şaban filminde mahkum, Yedi Bela Hüsnü filminde Malik Bey’in adamlarından biri, Gerzek Şaban filmindeki kabadayılardan biri, Davaro filminde Bekiro’nun adamlarından biri, Şark Bülbülü filminde otelin kapısında üniforması ile duran bekçi, Çarıklı Milyoner filminde bayram için tutulan korumalardan biri ve bunun gibi birçok filmde yardımcı rollerde oynadı.

