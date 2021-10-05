Ceviz Ağacı'na 7. Balkan Film Festivali’nden 2 ödül

Oyuncu kadrosunda Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Ali Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve Rıza Akın’ın yer aldığı Faysal Soysal’ın ikinci uzun metraj filmi Ceviz Ağacı, festival yolculuğunda ödül toplamaya devam ediyor. Daha önce 6. Bremen Film Festivali’nde En İyi Edebiyat Filmi ödülü, 8. Torino Underground Film Festivali'nde En İyi Kurgu ve En İyi Film ödüllerini alan Ceviz Ağacı filmi son olarak katıldığı Uluslararası 7. Balkan Film Festivali’nde En İyi Oyuncu ve En İyi Film ödüllerini kazandı.



2 Ekim'de Buca Pembe Köşk hava sinemasında İzmirli sinemaseverlerle buluşan Ceviz Ağacı filminin gösterimi sonrası filmin oyuncularından Kübra Kip ve filmin yönetmeni Faysal Soysal, akademisyen Zehra Yiğit'in moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirdi.



"CEVİZ AĞACI TÜRKİYE’Yİ SEMBOLİZE EDİYOR"



Faysal Soysal, Ceviz Ağacı’nın birçok şeyi sembolize ettiğini belirterek, başta filmin karakteri Hayati’nin kendisini, umudu, özellikle sanatsal yaratma cesaretini, kısırlaştırılmış bedeni ve en önemlisi Türkiye’yi sembolize ettiğinin altını çizdi.

Soysal, “Osmanlı’nın yıkılmasından sonra 1. Dünya Savaşı'yla ve darbelerle kısır bırakılmak istenmiş, herkesin kurudu dediği kesilip atılması gereken bir ağaç olarak gördüğü bir ülkeyi Türkü, Kürdü, Ermenisi, Rumu, Lazı ve Çerkezi ile bir nesli görmeye ve bunu Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar romanındaki ilhamla bir yazar üzerinden anlatmaya çalıştım” dedi.



ödülÜNÜ ACI ÇEKEN KADINLARA ADADI



3 Ekim'de yapılan ödül töreninde Ceviz Ağacı filminde Hayati rolüne çok boyutlu karakter kazandıran Serdar Orçin, En İyi Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü cinayetlere kurban giden ve şiddet gören kadınlara adayan Orçin, filmin temel mesajı olan "insan sadece yaptıklarından değil şahit olup da yapmadıklarından hatta içinden geçirdiklerinden de sorumludur" sözünü çok sevdiğini dile getirdi ve böylesine önemli bir rolü kendisine emanet ettiği için filmin yönetmenine teşekkür etti.



En iyi film ödülünü jüri başkanı Atalay Taşdiken’in elinden alan Ceviz Ağacı’nın yönetmen ve yapımcısı Faysal Soysal, filmin ana fikrinin; El Jazire ve TRT’ye Srebrenitsa Soykırımı ve Srebrenitsa Anneleri belgesellerini çekerken ortaya çıktığını ifade etti. Yönetmen, böylesi bir ödülü Balkan temalı bir festivalden almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Soysal ayrıca ödülü o gün doğum günü olan eşine ve tüm annelere adadı.



İLK İRAN TÜRK ORTAK YAPIMI FİLM



İlk İran-Türk ortak yapımı olan Ceviz Ağacı filmi festivalin 25 bin TL değerindeki "En İyi Film ödülü"ne layık görüldü. Filmin post prodüksiyonunda İranlı sanatçılar görev alırken, çekimlerinde ise görüntü yönetmeni Vedat Özdemir ve ses operatörü Mustafa Bölükbaşı çalıştı.



Ceviz Ağacı festival yolculuğunda, 11-17 Ekim’de Engelsiz Filmler Festivali'nde ve 25-30 Ekim'de Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nde yarışacak.