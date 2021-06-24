Ceylan Ertem konserinde Haluk Levent sürprizi

Cazın sevilen isimlerini sanatseverlerle buluşturan Nilüfer Caz Tatili Festivali devam ediyor. Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 6. Nilüfer Caz Tatili Festivali, Ceylan Ertem konseriyle devam etti. Biletleri satışa çıktığı ilk günde tükenen Ceylan Ertem, sevenleri ile hasret giderdi.

Büyük ilgi gören konseri izleyenler arasında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de vardı.



Şarkı yazarlığı ve yorumculuğuyla müzik dünyasında önemli bir yer edinen Ceylan Ertem, seslendirdiği parçalarla bir kez daha hayranlarının gönüllerini fethetti.

HALUK LEVENT SEYİRCİLER ARASINDA

Konsere katılanlar bir de sürprizle karşılaştı. Ceylan Ertem ile birlikte müzik çalışmaları da yapan Haluk Levent, konseri izleyenler arasındaydı. Ünlü sanatçı, Ceylan Ertem'in daveti üzerine sahneye çıkarak “Ankara” parçasını seslendirdi. Ceylan Ertem konserine gelip, Haluk Levent'i dinleme şansı da bulan sanatseverler güzel bir gece yaşadı.



Haluk Levent'in ardından konsere devam eden Ceylan Ertem, parçalarıyla alanı dolduranları coşturdu. Birçok parçaya dans ederek eşlik eden sanatseverler uzun aradan sonra konsere katılmanın tadını doyasıya yaşadı.

Konseri izleyenler arasında yer alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gecenin sonunda sahneye çıkarak sanatçı Ceylan Ertem'e ve sürpriz yaparak sahneye çıkan Haluk Levent'e teşekkür etti. Müziğin sesinin hiç susmayacağını söyleyen Başkan Erdem, “Müzik kalbimizin anahtarı. Müzik olmazsa her şey susar. Sözlerimiz bittiği zaman müzik başlar. Dolayısıyla müzik yoksa aşk da yok, sevda da yok, sevgi de yok" dedi.