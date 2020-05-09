Ceylan Ertem: Müzik eğlence değildir, ihtiyaçtır

Ceylan Ertem ve Cem Adrian önceki gün Umut Kuzey'in Instagram hesabından yayınlanan MilyonFest Online Sohbetler''ne katıldı. Müzikoloji eğitimi aldığını söyleyen Ertem, "Şarkıcı olacağımı hiç düşünmedim. 20 yaşın da dahil olduğum Anima grubu dağıldıktan sonra çok üzüldüm. Solo albüm yapmak için kendimi çok zor motive ettim" dedi.

"BÜYÜK BİR BOŞLUK HİSSEDİYORUM"



Şarkıcı, corona virüs döneminde kendisini manevi olarak büyük bir boşlukta hissettiğini de itiraf etti ve "Müzik eğlence değildir, ihtiyaçtır" dedi.

"BOLCA KAYIT YAPTIM"



Cem Adrian ise bu sürecin kendisine çok iyi geldiğini söyledi: Evimde bolca kayıt yaptım. Yakında bir şarkımız çıkacak. Sürecin sonunda daha iyi bir dünya umudu taşıyorum.

