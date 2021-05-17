Ceylan Ertem'den yeni şarkı: Sis

Ceylan Ertem'in yeni şarkısı Sis, müzikseverlerle buluşuyor. Şarkının söz ve müziği Ceylan Ertem'e, düzenlemesi Çağrı Sertel'e ait.



Ertem şarkıyı yazarken hissettiklerini şöyle aktarıyor: "Üzerinde yaşadığım dünyadaki halklar mutluysa mutluyum. Aslında bu demek oluyor ki hiç bir zaman tam olarak mutluluğu yakalayamıyorum. Çünkü etrafımda çok fazla acı var. Çok fazla üzüntü, hoşgörüsüzlük ve vicdansızlık var. Kötü ruhlu insanların yaptığı zulümler sebebiyle her gün bir yerden bir tokat yiyorum. Tokat yedikçe, itildikçe, hayal kırıklığına uğradıkça da şarkı yazma isteği duyuyorum. Bu yoğun hisler ile boğuşurken yazdığım bir şarkı Sis. Önümü görememek duygusunun mutsuzluğunu yenmeye çalıştığım bir iç döküm. Ama umuyorum ve biliyorum ki, bir gün bu sis dağılacak, üstelik az kaldı, zamanı gelecek ve mutlu olacağız. Zira; umut susmayan bir şarkı'

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