Ceza, Gazapizm ve Dj Sivo'dan 'Baskın' şarkısı

Ceza, Gazapizm ve DJ Sivo, ilk kez Baskın şarkısında bir araya gelirken, şarkının klibi iki günde 1,2 milyon kez izlendi.

12.07.2021 - 11:12 | Son Güncelleme : 12.07.2021 - 11:14

Ceza, Gazapizm ve Dj Sivo'dan 'Baskın' şarkısı

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DJ Sivo, 2021’e damga vurması beklenen yeni bir albümle dinleyiciyle buluşuyor. 17 yıldır hiphop dünyasında yer edinen DJ Sivo, ilk albümü Griot’u Sony Music etiketiyle yayınladı. Albümde Ceza, Gazapizm, Khontkar, Ben Fero, Cashflow, Zen-G, Defkhan, Yener Çevik gibi Türkçe sözlü rap müzikseverlerin çok sevdiği başarılı isimler de yer aldı. 

DJ Sivo, yeni albümünde Ceza ve Gazapizm ile ilk kez Baskın şarkısında bir araya geldi.

Şarkının cuma günü yayınlanan klibi sadece iki günde 1,2 milyonu aşan izlenmeye ulaşarak, Youtube trendler listesinde üst sıralarda yer aldı.

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