CGV Mars Cinema Group: Sinema salonları son 6 yılın en iyi temmuz vizyonuyla açıldı

Sinema salonları yedi aylık ayrılığın ardından sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı ve dün itibarıyla yeniden misafirlerine kapılarını açtı.



Bugün vizyona giren yerli ve yabancı filmler için hazırlıklarını tamamlayan CGV Mars Cinema Group Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nurdan Ulu Horozoğlu, ellerinde son 6 yılın en iyi temmuz vizyonu bulunduğunu söyledi.



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Horozoğlu, uzun bir aradan sonra dolu bir içerikle dönüş yaptıklarını ifade ederek, "'Hızlı ve Öfkeli 9' ile açılışı yapıyoruz onun dışında 'Black Widow', 'Cruella', 'Space Jam: Yeni Efsane' gibi yabancı yapımların yanında Türk filmi "Hababam Sınıfı Yaz Oyunları" bulunuyor. Hatta kampanya kapsamında ilk gün tüm salonlarda ücretsiz gösterilecek" dedi.



Salonların düzenlenmesinden büfe ürünlerine kadar bütün hazırlıkları tamamlandıklarını anlatan Horozoğlu, bir önceki açılma döneminde olduğu gibi yüzde 60 kapasite ile sinemaseverleri ağırlayacaklarını belirtti.



"VİZYON TAKVİMİ HİÇBİR ZAMAN BOŞ KALMAYACAK"



Horozoğlu, yurt dışında açılışı yapılan sinema salonlarına baktıklarında ilginin çok yüksek olduğunu aktararak, "ABD ve İngiltere'de özellikle global filmlere vizyonda ilginin yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de benzer bir etkiyle sinemaseverlerin özlemlerini gidermek için sinema salonlarına akın edeceğini düşünüyoruz. Zaten ön satışlarda bunun sinyallerini görebiliyoruz" diye konuştu.



Yerli ve yabancı yapımlar açısından ellerinde yeterli içerik bulunduğuna dikkati çeken Horozoğlu, "Vizyon takvimi o yüzden hiçbir zaman boş kalmayacak. Aynı zamanda setlere giren, özellikle yerli yapımlardan sürekli olarak üretim devam edecek" dedi.

"Pandemiden dolayı pek çok sektör kötü etkilendi. Ama sinema salonları açısından bir değerlendirmede bulunmam gerekirse sinema salonlarına baktığımızda şu an yüzde 3 gibi bir kapanma olduğunu görüyoruz" diyen Horozoğlu, "Bunların tamamen pandemiyle ilgisi olduğunu da söylemek doğru olmaz. Bizim için önemli olan içerik ve içerik olduğu sürece sinemaya muhakkak bir talep olacaktır. Çünkü insanlar zaten birlikte vakit geçirebilecekleri etkinlikleri çok özlediler. Sinemalar da sosyalleşmenin en önemli parçalarından bir tanesi olduğu için biz çok iyi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



İşte Temmuz 2021'de vizyona girecek filmler:



2 Temmuz haftası:



Hızlı ve Öfkeli 9

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları

Undine

Lux Æterna



9 Temmuz haftası:



Korku Seansı 3: Katil Şeytan

Black Widow

Süpernova



16 Temmuz haftası:



Sessiz Bir Yer 2

Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası

Space Jam: Yeni Efsane

Spirit: Özgür Ruh

Vay Babam Vay



30 Temmuz haftası:



The Suicide Squad: İntihar Timi

Jungle Cruise

Bize Müsaade

Düşkapanı

Mainstream

Süper Köpek ve Turbo Kedi

Uzun Aşkın Kısası