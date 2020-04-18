Chadwick Boseman'ın (Black Panther) son hali hayranlarını endişelendirdi

Marvel Sinematik Evreni'ne Black Panther / T'Challa karakteriyle dahil olan ve Yenilmezler (Avengers) serisiyle de dünya çapında üne kavuşan Chadwick Boseman, perşembe günü Instagram hesabında paylaştığı videoyla herkesi şaşırttı. İnanılmaz derecede zayıfladığı görülen oyuncunun hayranları, kilo kaybıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

KİLO KAYBI MESAJIN ÖNÜNE GEÇTİ

FİLM İÇİN Mİ ZAYIFLADI?

Boseman, paylaştığı videoda corona virüs pandemisi sırasında Afroamerikan topluluklara hizmet veren hastanelere yardım etmeyi amaçlayan Operation 42 adlı bir girişimden bahsediyordu. Ancak verdiği anlamlı mesaja rağmen, videodaki yorumlar Boseman'ın kilo kaybına odaklandı.

Bazı hayranlar Chadwick Boseman'a kilo kaybının yeni bir film projesiyle ilgili olup olmadığını sordu. Ancak ünlü oyuncu videoya verilen tepkiler hakkında açıklama yapmaktan kaçındı. Yine de Boseman'ın önümüzdeki dönemde rol alacağı Black Panther 2, Yasuke, Da 5 Bloods ve Ma Rainey's Black Bottom gibi projelerde biri için kilo verdiği tahmin edildi.

Boseman, Black Panther ve Avengers: Infinity War gibi filmlerdeki güçlü fiziğine erişmek için sıkı eğitim programlarından geçmişti. Black Panther'in yıldızı aynı zamanda bir dövüş sanatları eğitmeni ve yeteneklerini süper kahraman filmlerinde sergiliyor.