Charlie’nin Melekleri’ne Türk tasarımcı imzası

Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska ve Elizabeth Banks'in başrollerini paylaştığı yeni Charlie’nin Melekleri filminde Türk tasarımcı Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu'nun imzası bulunuyor.



Matrix, Avatar, Bulut Atlası gibi ünlü Hollywood filmlerinin Avustralyalı kostüm tasarımcısı Kym Barrett; İstanbul çekimlerinde Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu’nun ürünlerini filmde kullanmak üzere seçti.



Hamburg ve Berlin’de gerçekleşen çekimlerin Türkiye (İstanbul) ayağının yapımcılığını daha önce birçok yabancı projeye imza atan Diloy Gülün yaptı.



İstanbul’da çekilen görüntülerde Elizabeth Banks’in yakasındaki fular dikkat çekiyor. Fragman ve teaser görüntülerinde de oldukça ön planda olan bu fular, Tuğba Kuzudere Yorgancığlu markası Tukutukum’un yeni koleksiyonundan bir parça.

Ülkemizde tüm dünya ile aynı anda 29 Kasım’da vizyona gireceği duyrulan sinema tarihinin en popüler serilerinden bir tanesi olan film, seyirciler tarafından heyecanla bekleniyor.



CHARLIE'NİN MELEKLERİ HAKKINDA



1976 yılında ilk olarak dizi formatında izlediğimiz Charlie'nin Melekleri 5 sezon devam etti. Farrah Fawcett, Kate Jackson ve Jacqueline Smith'mi kadrosuyla efsane olan dizide daha sonra Fawcett'ın yerini Cheryl Ladd aldı. 2000'de çekilen ilk filmde ise Drew Barrymore, Cameron Diaz ve Lucy Liu başroldeydi. 2003 yılında aynı ekiple çekilen film 2019 yılında kadroyu tamamen değiştirdi ve Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska ve Elizabeth Banks ile melekler yeniden doğdular. Filmin yönetmenliğini de Elizabeth Banks üstleniyor.

CHARLIE'NİN MELEKLERİ FRAGMANI