Che Guevara'nın doğduğu ev için istenen fiyat belli oldu

Küba devriminin liderlerinden Che Guevara’nın doğduğu Arjantin’in Rosario kentinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılan ev için istenen fiyat belli oldu. 2011 yılından beri boş olan ev, yaklaşık 400 bin dolara satışa çıkartıldı.

KÜLTÜR SANAT MERKEZİ OLACAKTI



Evin mevcut sahiplerinden biri olan iş adamı Francisco Farruggia, evi uzun süredir satmayı planladığını belirtti. Farrugia, evi 2002 yılında satın aldığını, daireyi kültür merkezine dönüştürmek istediğini ancak bunu yapamadığını belirtmişti.



Öte yandan, geçmişte Dr. Alberto Granados’un, eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Pepe Mujica’nın ve Fidel Castro’nun çocuklarının da evi ziyaret ettiği belirtilmişti.

CHE GUEVARA KİMDİR?



Tıp eğitimi alan Che Guevara, 1928'de orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Granados'la birlikte yaptığı Güney Amerika seyahatlerinde tanık olduğu açlık ve yoksulluk nedeniyle radikalleşti. 1953-59 yılları arasındaki, diktatör Fulgencio Batista'yı deviren Küba devriminde önemli rol oynadı. Devrimi tüm Güney Amerika ve diğer yoksul ülkelere yaymayı amaçlayan Che Guevara, daha sonra Küba'dan Bolivya'ya gitti, Rene Barrientos Ortuno yönetimine karşı ayaklanan güçlere öncülük etti. Che Guevara ve kalan savaşçıları, ABD'nin yardımıyla Bolivya ordusu tarafından yakalandı. Guevara, 9 Ekim 1967'de La Higuera köyünde infaz edildi ve gizli bir yerde gömüldü. Kemikleri 1997'de bulundu ve Küba'ya getirilerek toprağa verildi.



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