Chernobyl'in yapım şirketi sette Covid uzmanı çalıştıracak

HBO'nun en beğenilen dizilerinden Chernobyl'in yapımcıları Elisabeth Murdoch, Jane Featherstone ve Stacy Snider'ın sahip olduğu Sister yapım şirketi, set çalışma ortamı için Covid uzmanı tuttu. Dizi setlerinde olası corona virüs salgınını önlemesi beklenen uzman, önümüzdeki 6 ay boyunca sette çalışacak.



Beyazperde'nin haberine göre, Neil Chordia, Sister şirketinin Covid uzmanı olarak görev alacak. Yapım şirketi şimdilerde BBC1'da yayınlanacak olan The Split projesi üzerinde çalışıyor.

Covid uzmanının görevi, tüm corona virüs önlemlerinin sette tam olarak uygulanmasını sağlamak olacak. Neil Chordia, daha önce de farklı projelerde çalışmıştı. Kristen Stewart'ın başrolünde yer aldığı Pablo Larrain yönetmenliğindeki Spencer filmi bunlardan biri oldu.



Kristen Stewart'ın başrolde yer aldığı Spencer filmi 5 Kasım'da vizyona giriyor.

The Split, BBC1'daki 3. sezonuna hazırlanıyor. The Split, boşanma davalarına bakan birbirinden farklı karakterlere sahip üç kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Üç kız kardeş bir yandan Londra’nın hızlı temposuna ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da aldıkları davaları kazanmak için gece gündüz çalışır. Kardeşlerin hayatı, 30 yıldır haber almadıkları babalarının ortaya çıkması ile alt üst olur. Yıllar sonra bir araya gelen baba ve kızları geçmiş ile yüzleşmek zorunda kalır.