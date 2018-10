Chilling Adventures of Sabrina fragmanı yayınlandı

Merakla beklenen fragmanı yayınlanan Chilling Adventures of Sabrina, genç cadı Sabrina’nın korku ve büyü dolu maceralarını karanlık ve esrarengiz bir tonda anlatıyor. Rosemary’nin Bebeği ve The Exorcist gibi kült yapımların ekseninde ilerleyen uyarlama dizide Sabrina bir taraftan kendisini, ailesini ve insanlığı tehdit eden kötücül varlıklara karşı savaşırken, bir taraftan da yarı insan yarı cadı olarak bir denge yakalamaya çalışıyor.



Riverdale dizi sorumlusu ve Archie Comics CCO’su (Chief Creative Officer) Roberta Aguirre-Sacasa dizinin senaryosunu kaleme alırken, yürütücü yapımcı kadrosunda Greg Berlanti, Sarah Schechter, Archie Comics CEO Jon Goldwater ve Lee Toland Krieger ile birlikte görev yapıyor.



Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise şöyle: Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson, Bronson Pinchot and Gavin Leatherwood.

CHILLING ADVENTURES OF SABRINA FRAGMANI