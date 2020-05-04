Chris Evans'tan bağış yapanlara ödül

Bağış Yapanlar ünlü yıldız Chris Evans ile sanal oyun gecesine katılma hakkı kazanacak.

04.05.2020 - 17:16

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Chris Evans'ın yıllar içindeki değişimi

Yıldız oyuncu Chris Evans, meslektaşı Chris Pratt'in çağrısı üzerine bir bağış kampanyası challenge'ına katıldı.

Evans bağış yapanlara, Marvel'ın yıldız oyuncularıyla birlikte sanal bir oyun gecesine katılma imkanı sundu.

Evans, açlıklarla mücadele eden Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen ve No Kid Hungry dernekleri, corona virüs ile mücadele eden sağlık ekiplerine verilen link üzerinden bağış yapılmasını istedi.

Açıklamada Evans da dahil olmak üzere Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo ve Jeremy Renner ile birlikte bir oyun gecesine katılma fırsatından bahsedildi.

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