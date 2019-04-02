Avengers (Yenilmezler) film serisinin Thor karakterine hayat veren Chris Hemsworth yeni devam halkası Avengers: Endgame için tanıtım turuna başlıyor.
35 yaşındaki Avustralyalı aktör, dün Los Angeles Havaalanı’nda görüntülendi.
Hemsworth’ün Los Angeles’ta bulunma sebebi, Avengers: Endgame filminin basın tanıtım turunun başlıyor olması.
Ünlü oyuncu, uçakta çektiği ve “Avengers basın turuna başlayalım” dediği videoyu Instagram hesabından paylaştı.
Marvel’ın Sinematik Evreni’nin merakla beklenen filmi Avengers: Endgame, 26 Nisan’da vizyona giriyor.
AVENGERS: ENDGAME'DEN YENİ TANITIM