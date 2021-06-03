Chris Hemsworth'ten Thor: Love and Thunder paylaşımı: Bol bol aşk ve bol bol şimşek göreceksiniz

Marvel Sinematik Evreni'nin heyecanla beklenen filmlerinden Thor: Love and Thunder'ın çekimlerninin tamamlanmasıyla Taika Waititi ve Chris Hemsworth'ten set paylaşımları geldi.

"SİNİR KRİZİYLE ONURLANDIRILDIM"



Tessa Thompson ve müzisyen Rita Ora ile Sydney'deki tatil fotoğraflarıya gündemde olan 45 yaşındaki yönetmen fotoğrafın altına "Bazen iki insan bir araya gelip dünyaya ilham verir ve sinematik dünyayı sonsuza kadar değiştirir. İnsanlara tamamen keyif vermek üzere film yapmak haricinde bir şeyle ilgilenmek için çok havalı olan ben ve Chris Hemsworth de öyle. Evet, biliyorum ben o kadar havalı görünmüyorum. Bu film bugüne kadar yaptığım en havalı şey. Sırf siz 2022'de filmi görebilesiniz diye başımı belaya sokmam ve sinir krizi geçirmemle onurlandırıldım" notu düştü

"KALBİNİZİ DERİNDEN KIRACAK"



Aynı fotoğrafı bolca aşk ve bolca gök gürültüsü notuyla aynı fotoğrafı paylaşan Chris Hemsworth çekimlerin tamamlandığını söylerken, filmde neler beklemelerini gerektiği konusunda hayranları bilgilendirdi.



37 yaşındaki oyuncu "Thor: Love and Thunder'ın sonuna gelmekle birlikte bugün aynı zamanda Ulusal İzin Günü ve bu yüzden bu gevşek fotoğrafın güne yakışacağını düşündüm. Film hem komik olacak hem de kalbinizi çok derinden kıracak. Bol bol aşk ve bol bol şimşek göreceksiniz! Bizimle birlikte bu Marvel yolculuğuna katılan tüm ekibe teşekkür ederiz. Kemerlerinizi bağlayın, hazırlanın ve sinemalarda buluşalım!" dedi.

FİLMİN OYUNCU KADROSU



Thor: Love and Thunder'ın oyuncu kadrosunda kötü adam Gorr the God Butcher rolüyle Christian Bale, Jane Foster rolüyle Natalie Portman, Asgard'ın yeni kraliçesi olarak Tessa Thompson, uzaylı Korg rolüyle bir kez daha Taika Waititi, Asgardlı savaşçı Sif olarak geri dönenen Jaimie Alexander ve Russell Crowe yer alıyor. Filmde Natalie Portman'ın kansere yakalandığını ve kurtuluşunun dişi Thor olmak olduğunu göreceğiz.

2022'DE VİZYONA GİRECEK



Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü fazının filmlerinden biri olan Thor: Love and Thunder, 6 Mayıs 2022'de gösterime girecek.



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