Amerika'nın en ünlü güreşçilerinden biri olan Hulk Hogan'ın biyografik filmi için hazırlıklar başladı. Hulkmania lakaplı Hogan'ı canlandıracak isim de resmen açıklandı.

Buna göre Hangover serisiyle tanınan, şu anda Joaquin Phoenix'li Joker filminin hazırlıklarına devam eden Todd Phillips'in yöneteceği filmde; Chris Hemsworth, özellikle 80'li yıllarda ününe ün katan güreşçi Hulk Hogan'a hayat verecek.

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Scott Silver ve John Pollono'nun kaleme alacağı projenin Netflix'e satılması konusunda anlaşmanın son aşamalarına gelindiği belirtiliyor.



Hulk Hogan 1980'li yılların televizyon ekranlarındaki en çok bilinenler simalar arasında yer alıyordu. Rocky 3'te Thunderlips lakabıyla çıktığı güreş maçının ardından akıllara beyaz perdede de kazınan Hogan, Sevimli Dev, Spy Hard, Gremlinler 2 gibi filmlerde oyuncu olarak kendini gösterme imkanı bulmuştu.



Hulk Hogan'a hayat verecek olan Chris Hemsworth'ün Avengers: Endgame filminden sonra Marvel ile olan anlaşmasının bittiği bilgisi bilinenler arasında yer alıyor.

