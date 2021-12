Chris Martin, Coldplay'in final albümünün zamanını açıkladı

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Coldplay’in solisti Chris Martin, grubun geleceğiyle ilgili konuştu.



44 yaşındaki ünlü müzisyen, BBC Radio 2’ye verdiği röportajda, grubun yeni albümler yapabileceğini söyleyerek, “Son kaydımızı 2025’te çıkaracağız, sonrasında da sanırım sadece turne yapacağız” diye konuştu.



“Belki işbirlikleri yaparız” diyen Martin, "Ama Coldplay’in albüm katalogu 2025’te sona erer” ifadesini kullandı.



Coldplay, ilk albümü Parachutes’i 2000’de çıkarmıştı. Son albümlerini 2025’te çıkarırlarsa, grubun 25’inci yıl albümü olarak kayıtlara geçecek.



DOKUZ ALBÜMLERİ VAR

Yıllar içinde Coldplay dokuz stüdyo albümü çıkardı, son albümü Music of the Spheres, Ekim 2021’de çıktı.



Grup, Mart 2022’de Music of the Spheres Dünya Turnesi’ne çıkacak. Coldplay, en son 2017’de A Head Full of Dreams adlı turneye çıkmıştı.