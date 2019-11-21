Christian Bale, Batman rolünü neden reddettiğini açıkladı

Matt Damon ile birlikte başrolünde yer altığı Asfaltın Kralları (Ford v Ferrari) filmiyle gündemde olan Christian Bale, Batman filmi için aldığı teklifi neden reddettiğine açıklık getirdi.



SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Just Jared'in haberine göre yıllar sonra sessizliğini bozan The Dark Knight (Kara Şovalye) üçlemesinin yıldızı seriye veda ediş sürecini şu sözlerle açıkladı:

Christian Bale, Batmen setinde

"Batman Begins'in (Batman Başlıyor) ardından bize geldiler ve başka bir film daha yapmak istediler. Bu harikaydı. Sonra yeniden geldiler ve 'Tamam üçüncüyü yapalım' dediler. Christopher Nolan 'Eğer üç film yapacak kadar şansımız varsa orada dururuz' der. Bize yeniden gelmeleri kaçınılmaz olduğunda 4. filmi reddettik.

"CHRISTOPHER NOLAN'IN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bale "Chris'in hayal ettiği şeyi, yani üçlemeyi gerçekleştirdik ve daha fazla uzağa gitmemeye karar verdik" dedi.

Batman karakterini en son Justice League filminde Ben Affleck canlandırdı

Lewis Wilson, Michael Keaton, Wal Kilmer, George Clooney, Christian Bale'den sonra Bruce Wayne/Batman karakterine hayat veren isim Ben Affleck oldu. DC filmleriyle karşımıza çıkan Affleck'den sonra ise karakteri Robert Pattinson'ın canlandırıcağı açıklandı.

2021'DE VİZYONDA



Alacakaranlık serisindeki Edward Cullen rolüyle tanınar oyuncunun rol alacağı The Batman, 2021'in haziran ayında izleyiciyle buluşacak.

CHRISTIAN BALE'IN ROL ALDIĞI ASFALTIN KRALLARI FRAGMANI

