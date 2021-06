Christina Ricci Matrix 4'ün kadrosuna girdi

Christina Ricci, henüz adı belli olmayan ve geçici olarak Matrix 4 olarak adlandırılan devam filminde "sessizce" rol aldı. Oyuncunun adı daha önce filmin kadrosunda duyurulmadı ve bir sürpriz olarak karşımıza çıktı. Beyazperde'nin haberine göre Ricci, Keanu Reeves (Neo), Carrie Anne-Moss (Trinity), Jada Pinkett-Smith (Niobe), Daniel Bernhardt (Agent Johnson) ve Lambert Wilson (The Merovingian) gibi serinin favorilerini içeren oyuncu kadrosuna katılmış oldu.



Seride ilk kez rol alacak oyuncular arasında ise Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra ve Jonathan Groff gibi isimler yer alıyor. Matrix 4, yönetmen Lana Wachowski ve Christina Ricci'yi yeniden bir araya getiriyor. İkili daha önce 2008 yapımı Speed ​​Racer filminde birlikte çalışmışlardı.



Ricci, son olarak Duplass Brothers'ın Cinema Toast programında yer aldı ve Lifetime mini dizisi The Lizzie Borden Chronicles'ta ünlü katil Lizzie Borden'ı canlandırdı. Filmi Lana yönetecek olsa da kız kardeşi Lilly, Showtime'ın Work in Progress'teki baş yapımcı rolü nedeniyle kamera arkasında ona katılmayacak. The Matrix 4'le ilgili çok fazla detay bilmiyor olabiliriz ama bu durum, yılın en çok beklenen filmlerinden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor.



Ricci'nin sessizce gerçekleşen oyuncu seçimi, 18 yıl sonra gelen seriye dönüşü çevreleyen gizemi ve heyecanı daha da artırıyor. Henüz resmi bir unvanı olmayan Matrix 4, 22 Aralık'ta sinemalarda ve HBO Max'te aynı anda yayınlanacak. Film, ülkemizde de aynı tarihte gösterimde olacak.