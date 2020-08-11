Christopher Eccleston Doctor Who’ya dönüyor

Christopher Eccleston, 15 yıl sonra yeni bir formatta da olsa diziye dönecek. Eccleston'la birlikte 12 bölümlük bir ses dizisi ve tüm kadro Mayıs 2021'de yayında olacak.



Eccleston yaptığı açıklamada, "15 yıl sonra Dokuzuncu Doktor'un dünyasını yeniden ziyaret etmek ve oynamayı sevdiğim bir karakteri hayata döndürmek heyecan verici olacak" dedi.



Şirketin başkanı Jason Haigh-Ellery, "Christopher'la ilk olarak bu yıl şubat ayında Gallifrey One kongresinde Doktor rolüne geri dönme konusunda konuştum. Christopher zevk aldığını söyledi, hayranlarıyla tanıştı ve Doktor'un sevgiyle anılmasına sevindi ve Big Finish'le bir projeyi tartışmaya açık olacağını belirtti. Sonra pandemi oldu ve zaman hem hızlı, hem de çok yavaş ilerledi. Son aylarda fikir alışverişinde bulunuldu ve tartışmalar yapıldı. Christopher'ın bizimle birlikte rolüne geri dönmeye karar vermesinden dolayı çok memnunum ve Dokuzuncu Doktor'un yeni maceralarını keşfederken onu Big Finish ailesine davet etmekten heyecan duyuyorum." dedi.