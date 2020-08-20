Christopher Nolan, Tenet'te romantik komedi kadar görsel efekt var

Akıl Defteri (Memento), Kara Şövalye (The Dark Knight) gibi filmlerin yönetmeni Christopher Nolan, merakla beklenen yeni filmi Tenet ’a dair yeni detaylar paylaştı.

ICG Magazine’e verdiği röportajda, filmde çok fazla görsel efekt kullanılmadığını belirten Nolan "Görsel efekt süpervizörü Andrew Johnson güvenlik ağımızı bulmakla sorumluydu. Her şeyi kamerayla yapmak istedik ancak bu yapılamazsa post-prodüksiyon aşamasındaki seçeneklerimiz neler olacaktı? Bize patik açıdan çok fazla şeyin başarılmasında yardımcı oldu" dedi.



Nolan "Filmin görsel tarafı ölçek olarak çok büyük, fakat görsel çekim sayımız muhtemelen çoğu romantik komediden daha düşük" diye konuştu.



TENET'TEN YENİ FRAGMAN