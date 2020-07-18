Chucky dizisi 2021'de geliyor

Seri katil Charles Lee Ray’in ruhu tarafından ele geçirilen oyuncak bebek Chucky’nin maceralarını anlatan film, dizi olarak 2021 yılında seyirciyle buluşacak.

18.07.2020 - 11:12

Chucky dizisi 2021'de geliyor

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Cult Of Chucky’nin kullanılmayan afişleri

Cult Of Chucky’nin kullanılmayan afişleri

Chucky filminin dizi uyarlamasından ilk tanıtım geldi.  Seri, 2017 yılında Cult of Chucky filmiyle devam ederken, bir yandan da 2019 yapımı bir filmle yeniden başlamıştı.

Dizide Chucky'nin bir satış sonra küçük bir Amerikan kasabasında kaos yaratacağı biliniyor.

Jennifer Tilly performansı ve yaratıcı Don Mancini'nin seslendirmesi dizide hayranlarla buluşacak.

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