Chucky dizisi 2021'de geliyor

Chucky filminin dizi uyarlamasından ilk tanıtım geldi. Seri, 2017 yılında Cult of Chucky filmiyle devam ederken, bir yandan da 2019 yapımı bir filmle yeniden başlamıştı.



Dizide Chucky'nin bir satış sonra küçük bir Amerikan kasabasında kaos yaratacağı biliniyor.



Jennifer Tilly performansı ve yaratıcı Don Mancini'nin seslendirmesi dizide hayranlarla buluşacak.

AN EVIL TOO GREAT TO PLAY ON JUST ONE NETWORK @USA_Network @SYFY #Chucky #2021 pic.twitter.com/EaRYONmfVS