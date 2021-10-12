Çığlık 5'in (Scream 5) afişi yayınlandı

Ünlü korku serisi Çığlık’ın (Scream) beşinci filmine ait ilk afiş paylaşıldı. Filmin resmi Twitter hesabından yayınlanan afişte, ikonik ‘hayalet surat’ görülüyor. Afiş, “O daima tanıdığınız biridir” mesajıyla yayınlanırken, filmin vizyon tarihinin de 14 Ocak 2022 olduğu belirtildi.

FRAGMAN YARIN YAYINLANACAK



Hayranlarının merakla beklediği filmden henüz bir tanıtım yayınlanmadı. Sosyal medya kullanıcıları, afiş paylaşımının altına fragman taleplerini dile getirdi. Filmin Twitter hesabından taleplere ilginç yanıtlar verildi. O yanıtlardan biri, “Tuvaletinin altına saklanmışken fragmanı yüklemek biraz zor oluyor” şeklindeydi.

Filmin senaristlerinden Kevin Williamson, fragmanın yarın yayınlanacağını duyurdu.



Courteney Cox, yeni filmde haber muhabiri Gale Weathers rolünü, David Arquette ise Şerif Dewey Riley rolünü yeniden canlandıracak.



Filmde, bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini konu ediyor.