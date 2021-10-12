Çığlık 5'in (Scream 5) afişi yayınlandı

Merakla beklenen korku filmi Çığlık 5'in (Scream 5) ilk afişi paylaşıldı. Filmin fragmanı da yarın çıkacak.

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 09:05

Çığlık 5'in (Scream 5) afişi yayınlandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Çığlık filminin geçtiği ev günlük kiralamaya çıkarıldı

Çığlık filminin geçtiği ev günlük kiralamaya çıkarıldı

Ünlü korku serisi Çığlık’ın (Scream) beşinci filmine ait ilk afiş paylaşıldı. in resmi Twitter hesabından yayınlanan afişte, ikonik ‘hayalet surat’ görülüyor. Afiş, “O daima tanıdığınız biridir” mesajıyla yayınlanırken, filmin vizyon tarihinin de 14 Ocak 2022 olduğu belirtildi. 

FRAGMAN YARIN YAYINLANACAK

Hayranlarının merakla beklediği filmden henüz bir tanıtım yayınlanmadı. Sosyal medya kullanıcıları, afiş paylaşımının altına fragman taleplerini dile getirdi. in Twitter hesabından taleplere ilginç yanıtlar verildi. O yanıtlardan biri, “Tuvaletinin altına saklanmışken fragmanı yüklemek biraz zor oluyor” şeklindeydi.

in senaristlerinden Kevin Williamson, fragmanın yarın yayınlanacağını duyurdu.

Courteney Cox, yeni filmde haber muhabiri Gale Weathers rolünü, David Arquette ise Şerif Dewey Riley rolünü yeniden canlandıracak.

de, bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini konu ediyor.

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...