Çin'de 6 yıl sonra ilk kez bir Güney Kore filmi vizyona girdi: Oh! My Gran

Güney Kore filmi Oh! My Gran, Çin sinemalarından cuma günü (3 Aralık) gösterime girdi. Independent Türkçe'nin haberine göre; 2020 yapımı komedi filminin seyirciyle buluşmasıiki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmeye başladığının bir göstergesi olarak kabul edildi.

OLUMLU BİR GELİŞME OLARAK GÖRÜYORUZ"



Seul'den bir dışişleri bakanlığı yetkilisi "Filmin gösterime girmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Kültürel içeriklere ilişkin görüşlerimizi Çin tarafına çeşitli vesilelerle ilettik ve yapılan istişarelerin daha olumlu adımlar atılmasına yol açabileceğini umuyoruz" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Seul, 2016'da ABD'ye ait bir füze savunma sistemi olan Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması'nı konuşlandırınca Çin, kızgınlığını Güney Kore yapımı içerikleri engellemişti. 2015 yapımı The Assasination, Çin sinemalarında gösterime giren son Güney Kore filmiydi.

OH MY GRAN KONUSU



Oh! My Gran, Du-won'un bir araçla çarpıp kaçma kazasına karışan kızı Bo-mi'nin hikayesini anlatıyor. Kazaya tanık olanlar arasında Bo-mi'nin büyükannesi Moon-hee ve köpeği Aengja da vardır fakat Moon-hee, Alzheimer hastasıdır. Bu nedenle Du-won suçluyu yakalamak için annesiyle beraber Geumsan kentinin her köşesine gider.