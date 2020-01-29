Çin’de corona virüsü nedeniyle Oscar’daki kırmızı halı yayını iptal

Çin devlet kanalı CCTV, bu yıl 92’ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri öncesi geleneksel kırmızı halı geçidini, kötüleşen corona virüsü krizi nedeniyle yayın kapsamı dışında bıraktı.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre, CCTV, film kanalı CCTV6'da Oscar yayınını geciktirilmiş bir bant yayın olarak vermeyi ve aynı zamanda şirket içi akış platformu M1905 üzerinden töreni canlı yayınlamayı planlıyor. Ancak her zaman kırmızı halı seromonisinde görevlendirilen Çinli TV ekibi ve muhabirler salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkmayacak.



Kaynaklara göre, halihazırdaki yayın planı önümüzdeki günlerde corona virüsünün durumuna göre değişebilir.

EĞLENCELİ YAYINLAR AZALACAK

Salı günü, Çin medya düzenleyicisi, sağlık kriziyle ilgili daha fazla haber verilmesini sağlamak için ülke çapında “eğlenceli” TV yayınlarını azaltacaklarını açıkladı. Bu karar sonrası pek çok seyirci dehşete kapıldığını sosyal medya paylaşımlarıyla belirtti. Çin nüfusunun büyük bir kısmı salgın nedeniyle evlerine kapanmış durumda. Dolayısıyla zaman geçirmek için tercih ettikleri sınırlı yollardan biri de televizyon yayınları.



VİRÜS SİNEMAYI DA VURDU

Çin’deki corona salgınından sinema sektörü de etkilendi. Ülkede kutlanacak yeni yıl öncesi alınan karantina kararıyla 1 milyar dolar gişe kaybı yaşanacağı tahmin ediliyor.



Virüs nedeniyle 106 kişinin öldüğü, vaka sayısının 6 bini geçtiği ve 44 bin kişinin karantinada tutulduğu Çin’de kapatılan sinema salonları nedeniyle sinema sektörü zora girdi. Geçen sene Çin Yeni Yılı'nın da denk geldiği şubat ayı boyunca Çin genelinde toplam 1,6 milyar dolar hasılat elde edilmişti. Yaklaşık 70 bin sinema salonu bulunan Çin, yıllık 9 milyar dolar hasılat rakamıyla ABD'nin hemen arkasında dünyanın en büyük ikinci sinema sektörü olarak yer alıyor.