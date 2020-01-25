Çin'de Corona virüsünün (2019-nCoV) sinemalara tahmini etkisi 1 milyar dolar

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüsü (2019-nCoV) salgınında son verilere göre 1287 kişi virüsten etkilendi, 41 kişi hayatını kaybetti. Virüsün görüldüğü 10 kentte toplu ulaşım geçici olarak durduruldu. 10 kentte toplam 33 milyon insan karantina altına alındı. Elbette sinema salonları da tedbirlerden nasibini aldı ve kapatıldı.

EN VERİMLİ DÖNEM





Sinema açısından ülkenin en verimli periyodu olarak görülen Çin yeni yılı öncesi yaşanan bu gelişmeyle sadece bu hafta içerisinde yaşanacak gişe kaybının 1 milyar dolar seviyesinde olacağı belirtiliyor

GEÇEN ŞUBATTA1.6 MİLYAR DOLAR

Geçen sene Çin Yeni Yılı'nın da denk geldiği Şubat ayı boyunca Çin genelinde toplam 1,6 milyar dolar hasılat elde edilmişti.

EN BÜYÜK İKİNCİ SEKTÖR



Yaklaşık 70 bin sinema salonu bulunan Çin, yıllık 9 milyar dolar hasılat rakamıyla ABD'nin hemen arkasında dünyanın en büyük ikinci sinema sektörü olarak yer alıyor.