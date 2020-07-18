Çin'de sinemalar açılıyor

Çin'de Covid-19 salgını sebebiyle 25 Ocak'ta kapatılan, mart ayında ufak bir kısmı açıldıktan sonra artan vakalarla birlikte tekrardan kepenk indiren sinemalar, kademeli olarak açılıyor. Çin Sinema Birliği (CFA) tarafından yapılan duyuruya göre, ülkenin düşük risk taşıyan bölgelerinde sinemalar 20 Temmuz'dan itibaren açılabilecek. Orta ve yüksek riskli bölgelerde sinemaların ne zaman açılacağı ise henüz netlik kazanmış değil.



Altı aya yakın bir süredir kapalı kalmaları sebebiyle binlerce sinema işletmesinin faaliyetlerine temelli son verdiği Çin'de, yeniden açılacak sinemalar için tedbir uygulamalarının yer aldığı bir kılavuz da yayımlandı. Kılavuza göre, sinemaların açıldığı düşük riskli bölgelerin risk durumunun orta veya yüksek seviyeye çıktığı senaryoda, bu bölgedeki sinemalar ivedilikle tekrardan kapatılacak. Yeniden açılacak sinemalarda maksimum kapasitenin %30'u kadar seyirci salonlardaki yerini alabilecek.