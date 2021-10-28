Çin’den Dune afişine sansür: Siyahi oyuncuya yer verilmedi

Hollywood yapımı Dune'da rol alan siyahi oyuncu Sharon Duncan-Brewster'ın filmin Çin'deki afişinde yer almaması tepki çekti.

Haberler 28.10.2021 - 10:00

Çin’den Dune afişine sansür: Siyahi oyuncuya yer verilmedi

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ABD'li yazar Frank Herbert'in kitabından beyaz perdeye uyarlanan Dune: Çöl Gezegeni filminin Çin'deki seyirciler için yayınlanan afişinde, siyahi oyuncu Sharon Duncan-Brewster'ın yer almaması ırkçılık tartışmalarına neden oldu.

TASARIMI KİM YAPTI BİLİNMİYOR

İngiltere ve ABD'de yayınlanan afişlerde siyahi oyuncu yer alırken, Çin'deki afişte neden bulunmadığı ise bilinmiyor. Yeni posterin Warner Bros tarafından mı, yoksa Çin'deki dağıtımdan sorumlu Legendary East tarafından mı tasarlandığı henüz açıklanmadı.

"IRKÇILIK SUÇLAMASI KARALAMA"

Çin devlet medyası, ırkçılık suçlamasınının bir karalama olduğunu söyledi.

STAR WARS'TA DA YAŞANDI

2015'te Star Wars: Güç Uyanıyor filminin Çin'deki afişinde de siyahi oyuncu John Boyega geri planda yer almıştı.

Dune filminin fragmanı

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