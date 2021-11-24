'Çingene Kızı'na 60 bin ziyaretçi

Resmi açılışı 9 Eylül 2011'de yapılan, 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alana kurulu Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor.



"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne layık görülen müzede, çingene kızı, mars heykeli, ABD'den getirilen parçalar, yaklaşık 150 metrekarelik duvar resmi, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.



Salgın sürecindeki kapanmaların sona ermesiyle ilginin her geçen gün arttığı müzedeki ziyaretçi sayısı, 23 Ekim - 23 Kasım tarihleri arasında 59 bin 560 kişi olarak gerçekleşti. Müze böylelikle, salgın öncesindeki ayların ziyaretçi sayısına da ulaşmış oldu.

Müze Müdürü Özgür Çomak, salgın nedeniyle kapalı olan müzenin 1 Haziran'da tekrar ziyaretçilere kapılarını açtığını hatırlattı.



Müzeye son aylarda ziyaretçilerin yoğun bir ilgisinin olduğunu belirten Çomak, şöyle devam etti:



"Rakamlar müthiş, bizi çok tatmin ediyor. Son 1 ayda yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti. Bu sayının yıl sonuna doğru daha da artacağını düşünüyoruz. 2022 yılında pandemi koşulları biraz daha azaldıktan sonra Zeugma Mozaik Müzesi belki tarihinin ziyaretçi rekoru kıracak." dedi.

Müze Müdürü Özgür Çomak, salgın nedeniyle kapalı olan müzenin 1 Haziran'da tekrar ziyaretçilere kapılarını açtığını hatırlattı.



Müzeye son aylarda ziyaretçilerin yoğun bir ilgisinin olduğunu belirten Çomak, şöyle devam etti:



"Rakamlar müthiş, bizi çok tatmin ediyor. Son 1 ayda yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti. Bu sayının yıl sonuna doğru daha da artacağını düşünüyoruz. 2022 yılında pandemi koşulları biraz daha azaldıktan sonra Zeugma Mozaik Müzesi belki tarihinin ziyaretçi rekoru kıracak." dedi.