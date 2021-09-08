Çinli sanatçı Ai Weiwei'nin İsviçre'deki hesapları kapatıldı

Çinli sanatçı Ai Weiwei'nin kurduğu derneğin İsviçre merkezli Credit Suisse bankasındaki hesabının kapatıldığı duyuruldu.



Weiwei, sosyal medya hesaplarından da yaptığı açıklamada, "Credit Suisse bunu, sabıka kaydı olan kişilerle ilgili tüm hesapları kapatmaya yönelik yeni bir politikaya uygun olarak yaptı" denildi.



Weiwei, daha sonra Credit Suisse'in 24 Haziran'da kendisini arayarak 2016'da kurduğu ifade özgürlüğü ve sanat vakfına ait hesabın 'en kısa sürede' kapatılacağını söylediğini belirtti.



Çin’deki insan hakları ihlalleri ve yolsuzlukla ilgili eleştirilerde bulunan Weiwei, 2011 yılında 81 gün cezaevinde kalmıştı.

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