Dizi ve sinema oyuncusu Cansel Elçin, başrolü son günlerde ses getiren Mucize Doktor dizisinde de yer alan usta oyuncu Reha Özcan ve Alican Altun ile yeni tiyatro oyunu Çıplak Vatandaşlar ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Simon Beaufoy’un yazdığı, dilimize Şükran Yücel’in çevirdiği, ülkemizde de Anadan Doğma ismiyle daha önce vizyona giren komedi filmi ‘Full Monty’nin tiyatroya uyarlaması olan Çıplak Vatandaşlar, ilk olarak 26 ve 30 Ekim tarihlerinde, Uniq Hall Sahnesi’nde Laçin Ceylan yönetmenliğinde izleyici ile buluşacak. Kasım ayının turne tarihleri de belirlendi.



KASIM TURNE TARİHLERİ



8 Kasım Cuma - Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, İstanbul



11 Kasım Pazartesi - Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu İzmir



12 Kasım Salı - MEB Şura Salonu - Ankara



14 Kasım Perşembe - Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul



28 Kasım Perşembe - Mall of İstanbul Moi Sahne, İstanbul

Oyunun konusu şöyle: Özelleştirildiği için kapanan Sheffield çelik fabrikası çalışanları artık işsizdir. Yıllarını mesleklerine vermiş bu deneyimli işçiler, geçinemez hale gelirler. İçlerinden Gaz’ın aklına bir fikir gelir. Şehirdeki kadınların genç erkek striptizcilere gösterdiği büyük ilgi Gaz’ı ve diğer işsiz arkadaşlarını da yanına alarak striptiz dünyasına adım atmaya ve para kazanmaya iter.

