Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland’ın attığı bir tweet yüzünden diplomatik krize sürüklenen Kanada-Suudi Arabistan arasındaki gerginlikte en fazla merak edilen konu dünyaca ünlü gösteri grubu Cirque du Soleil’in başkent Riyad’daki etkinliğiydi.



Dünya gazetesinin haberine göre, Cirque du Soleil’in şu ana kadar yapacağı en büyük gösterilerden biri olması planlanan Suudi Arabistan’daki etkinliğin iptal edileceği konuşuluyordu. Ancak dün Riyad yönetiminin aldığı kararla Cirque du Soleil’in 23 Eylül’de kutlanacak Suudi Arabistan Ulusal Günü’nde gösteriyi yapacağı açıklandı.

Riyad’daki özel gösteriye 80’den fazla sanatçı katılacak. Giyimleriyle dikkat çeken grubun Suudi Arabistan’a gelmesini ise bizzat Veliaht Prens Muhammed bin Salman istiyor.



EĞLENCEYE 64 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM



Bilindiği üzere Suudi Arabistan, 10 yıl içinde eğlence sektörüne 64 milyar dolarlık bir yatırım yapılacağını açıkladı. Ülkenin Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Ahmed bin Akil El Katib, sadece bu yıl 5 bin etkinlik düzenlendiğini dile getirdi. 2030 Vizyonu projesi çatısı altında ekonomiyi çeşitlendirme kararı alan Suudi Arabistan’da sinema salonlarının açılmasına izin verilmiş, ülkedeki ilk opera binasının da temeli Riyad’da atılmıştı.

YILDA 15 MİLYON BİLET



Modern dans ve akrobasiyi birleştirdiği farklı stili ile dünyanın en büyük sirki olarak ünlenen Cirque du Soleil, Guy Laliberte tarafından 1984 yılında Montreal'de kuruldu. Değerinin 2 milyar dolara vardığı belirtilen sirk, her yıl 10 ila 15 milyon adet bilet satışı gerçekleştiriyor.

DÜNYA ÜNLÜ SİRKTE KORKUNÇ KAZA