Claude Monet'in tablosunu çalmaya çalıştılar

Hollanda, Zaans Müzesi'nde gerçekleşen hırsızlık girişimini konuşuyor. Pazar günü saat 10.30 sıralarında müzeye gelen iki kişi 1.16 milyon euro değerindeki Claude Monet tablosunu çalmaya çalıştı. Euronews'in haberine göre; silah seslerinin duyulduğu baskın müze çalışanları ve çevredekiler olaya müdahalesiyle engellendi.





SCOOTER İLE KAÇTILAR

Fransız sanatçının 1.16 milyon euro değerinde The Voorzaan and Westerhem eserini çalamayan iki saldırgan, siyah bir scooter ile kayıplara karıştı.

2015'TE ALINDI



Müze, Fransız empresyonist ressamın yağlı boya tablosunun şu anda hasar açısından incelendiğini duyurdu. Zaan Nehri boyunca yüzen tekneleri betimleyen manzara tablosu, müze tarafından 2015 yılında 1,16 milyon euroya satın alındı.



TABLODA HASAR VAR MI?

Pazartesi geçici olarak kapatılan müze, salı günü tekrar açıldı. Ancak tablo, Monet, Zandam'da sergisinden kaldırıldı. Müzenin müdür vekili Marieke Verweij "Kimse yaralanmadı ve hiçbir şey çalınmadı. Tablonun olayda hasar görüp görmediğini araştırıyoruz, yani şu anda sergileyemiyoruz" dedi.



OTELİN İSKELESİNDEN ÇİZDİ



Monet, tabloda 1871'de Zaandam'a yaptığı bir gezide eşi ve oğluyla dört ay kaldığı bir otelin iskelesinden nehir manzarasını çizdi. Voorzaan and Westerhem'in arka planında kırmızı çatılı evlerin üzerinde yükselen yel değirmenleri görülüyor.

ÖMÜRLÜK MALZEME VAR



Fransız sanatçı, o dönemde şehirde 25 resim ve dokuz eskiz çizdi. Monet, empresyonist ressam Camille Pissarro'ya yazdığı bir mektupta, yel değirmenleri, renkli evler ve keyifli teknelerin olduğu Zaandam'da bir ömür boyu resim yapmaya yetecek kadar malzeme olduğunu söyledi.



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