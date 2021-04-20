Claude Monet'nin Water Lilies tablosu satışı çıkıyor

New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi evi yetkilileri, yaklaşık 40x79 inç ölçülerinde olan Le Bassin aux Nymphéas (Water Lilies) isimli eserin 40 milyon dolara alıcı bulacağını tahmin ettiklerini belirtti. 1917 ile 1919 yılları arasında yapılan eser, Monet’nin Giverny’deki nilüfer göletini tasvir eden tablo serisinin bir parçası olarak biliniyor.



Müzayede evinin Empresyonist ve Modern Sanat departmanı eş başkanı Julian Dawes, “Bu anıtsal tablo, Monet’nin Giverny’deki evinde yaptığı geç dönem çalışmalarının bir örneği” dedi. Eser, 12 Mayıs’ta New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi’nde satışa sunulacak.



