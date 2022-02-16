Coachella'da bu yıl maske ve aşı zorunluluğu yok

Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden Copachella, üç kez Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlenecek.

Haberler 16.02.2022 - 16:34

Coachella'da bu yıl maske ve aşı zorunluluğu yok

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ABD'nin California eyaletinde, Paul Tollett ve Rick Van Santen tarafından 1999 yılından beri düzenlenen Festivali, bu yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) kısıtlamaları uygulanmadan gerçekleştirilecek.

Sputnik'in New York Times'tan (NYT) aktardığı habere göre, salgın nedeniyle üç kez ertelenen festivalin organizasyonunu üstlenen Goldenvoice şirketi, bu yıl maske, aşı ya da test zorunluluğu getirmeme yönünde karar aldı.

Şirket, festivalin internet sitesinde yayınladığı bildirimde, festivale katılanların Covid-19'a yakalanması halinde açık ya da zımni mesuliyet kabul edilmediğini belirtti.

Bununla birlikte bildirimde, festivalin Covid-19 politikasının 'mevcut halk sağlığı koşullarına göre değişebileceği' notu düşüldü.

15 ile 24 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan festivalde; Billie Eilish, Harry Styles ve Kanye West sahne alacak.

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