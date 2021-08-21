Çocuk kitabı yazarı Jill Murphy hayatını kaybetti

Cadılar Okulu kitap serisiyle tanınan yazar Jill Murphy kansere yenik düştü.

21.08.2021 - 13:12

Çocuk kitabı yazarı Jill Murphy hayatını kaybetti

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Sinemaya da uyarlanan Cadılar Okulu kitap serisinin yazarı Jill Murphy, 72 yaşında hayatını kaybetti. Kansere yenilen yazarın ölümü, oğlu Charlie Murphy tarafından duyuruldu.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Charlie Murphy, "Böyle bir anneye sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onun yokluğunu nasıl hissedeceğimi özetlemek imkansız. Değerli bir karakteri, sıcaklığı ve benzeri olmayan bir yaşam gücü vardı. Onu şimdiden çok özlüyorum" dedi.

JILL MURPHY KİMDİR?

İngiliz çocuk kitaplarının yazar ve illüstratörü Jill Murphy, 5 Temmuz 1949 yılında Londra'da doğdu. Kötü Cadı romanları ve Büyük Aileler resimli kitaplarıyla tanınan yazar, yayımladığı Cadılar Okulu kitap serisiyle kariyerinde zirve yaptı.

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