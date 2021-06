Çocuk oyuncu Julia Butters, Steven Spielberg'in hayatını anlatan filmde

Quentin Tarantino’nun Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) filminde rol alan genç oyuncu Julia Butters, ünlü yönetmen Steven Spielberg’in gençlik yıllarını anlatan filmde rol alacak. Spielberg’in kendi hayatını kendisinin çekeceği ve Arizona’da geçen çocukluk ve gençlik yıllarına odaklanan filmde Butters’ın, Spielberg’in kız kardeşini canlandırması bekleniyor.

12 yaşındaki Amerikalı oyuncu, 2016 ile 2020 yılları arasında ABC'nin ünlü sitcom'u American Housewife'ta Anna-Kat Otto'yu canlandırmıştı.



YILDIZ OYUNCU KADROSU

Michelle Williams ve Paul Dano’nun Spielberg’in ebeveynlerini canlandıracağı filmde Seth Rogen ise Spielberg’in amcasına hayat verecek.

Filmde, genç oyuncu Gabriel LaBelle’nin Spielberg’in gençliğini canlandıracağı biliniyor.



2022'DE GÖSTERİLECEK

Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg’in çocukluğunu anlatan, yönetmen koltuğunda kendisinin oturduğu filmde ünlü yönetmen, senaryoyu uzun zamandır senaryo ortaklığı yaptığı, yeni filmi West Side Story için de birlikte çalıştığı Tony Kushner ile birlikte kaleme aldı. Spielberg ve Kushner, çekimlerine bu yaz başlanacak ve 2022’de gösterilecek filmin yapımcılığını Kristie Macosko Krieger ile birlikte üstleniyor.