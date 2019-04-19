İDSO DenizBank Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri 20 Nisan 2019 Cumartesi saat 16.00’da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda coşkuyla gerçekleştirilecek. Ünlü Şef Howard Griffiths yönetimindeki konserde ünlü Tiyatro, Sinema ve Dublaj Sanatçısı Tilbe Saran da Howard Griffiths’in Çocuklar İçin Müzikli Masal “ The Flying Orchestra” eserinde “ Anlatıcı” olarak sahnede olacak.

BÜYÜK-KÜÇÜK TÜM SANATSEVERLER İÇİN

Özetle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri’nde Howard Griffiths’in Çocuklar İçin Müzikli Masal The Flying Orchestra adlı eğlenceli eseri icra edilecek.

İDSO Müdürü & Program Koordinatörü Bülent Evcil; “T.C Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konserimize küçük, büyük tüm sanatseverleri davet ediyoruz. Dinleyicileri eğlenceli ve masalsı bir müzik yolculuğuna çıkaracak bu konserde çocuklarla sizlerin de çok seveceğine inandığımız bir program hazırladık. Ünlü Tiyatro , Sinema ve Dublaj Sanatçısı Tilbe Saran da “Anlatıcı olarak bizlerle birlikte olacak. 20 Nisan 2019 Cumartesi saat 16.00’da Bayram coşkusunu klasik müziğin şemsiyesi altında hep birlikte yaşayalım” diyor.

Howard Griffiths Kimdir?



Howard Griffiths, İngiltere’nin Hastings şehrinde doğmuş ve Londra Kraliyet Müzik Akademisi’nden mezun olmuştur. 1981 yılından beri de İsviçre’de yaşamaktadır.On yıl boyunca Zürih Oda Orkestrası’nın sanat yönetmenliğini yapan Griffiths, uluslararası anlamda da bir çok önemli orkestrayı yönetmiştir. Howard Griffiths, dünyanın dört bir yanındaki birçok önde gelen orkestrada konuk orkestra şefi olarak yer aldı. Bunlar arasında Londra Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Ulusal Fransa Orkestrası, Radyo Moskova'nın Çaykovski Senfoni Orkestrası, İsrail Filarmoni Orkestrası, Aydınlanma Çağı Orkestrası, Varşova Filarmoni, Basel Senfoni Orkestrası, Londra Mozart Oyuncular, Ulusal İspanya Orkestrası, WDR Senfoni Orkestrası ve Almanya'daki diğer radyo orkestraları mevcut. Eşi de Türk olan Howard Griffiths; gerçek bir Türk ve Türkiye dostudur.

Tilbe Saran Kim dir?



Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslemdirme sanatçısı olan Tilbe Saran, 20 Mayıs 1961 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Saint Benoit Fransız Lisesi’nin ardından, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.1986 yılında Dormen Tiyatrosu’nda başladığı profesyonel tiyatro hayatını, Kenter Tiyatrosu, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu, Semaver Kumpanya ve Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu’nda sürdürdü. Ayrıca 1995 yılında Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu’nu Cüneyt Türel ve Işıl Kasapoğlu ile birlikte kurdu. Oynadığı birçok rolle ödüle layık görülen oyuncu, çeşitli radyo, sinema ve TV çalışmalarının yanı sıra seslendirme ve eğitmenlik de yapmaktadır.