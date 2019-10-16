Çocuklar için yeni kitap: Dev ile Üç Cüce

Şair, yazar ve yönetmen Eylem Tok'un, Dev ile Üç Cüce adlı çocuk kitabıyla okuyucu karşısına çıktı. Yeliz Akın'ın çizimiyle çıkan, üç cüce kardeş Muzo, Fiko, Mamik'in hikayesini anlatan kitap; çalışma, sabretme ve cesur olma kavramları üzerinde duruyor.

Daha önce İngiltere’de The Giant and the Three Dwarves adıyla yayımlanan ve Kanada, Amerika gibi ülkelerde aynı anda satışa çıkan Dev ile Üç Cüce adlı kitabın Türkçesi Nemesis Kitap etiketiyle çıktı.

Kitabın konusu şöyle: Üç cüce kardeş Muzo, Fiko, Mamik onları çok seven anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürüyorlar. Ancak artık hayata atılmanın, çalışmanın, üretmenin vakti geldi. Köylerinden ayrılacak ve çalışmak için uygun işi arayacaklar. Yol boyunca karşılarına devler, türlü macera ve heyecan dolu yollar çıkacak.

EYLEM TOK KİMDİR?



Şair, yazar ve yönetmen Eylem Tok İstanbul’da yaşıyor. İktisat ve psikoloji eğitimi aldı. Çok satanlar listesine giren romanlar yazdı. Ayrıca senaryosunu yazıp yönettiği filmleri pek çok uluslararası film festivalinde gösterildi. Kendini “masalcı” olarak tanımlayan Eylem Tok, çocuklar ve gençler için de kitaplar kaleme almaya başladı. Bunlardan ilki olan Dev ile Üç Cüce adlı romanı önce İngiltere’de The Giant and the Three Dwarves adıyla yayımlandı ve Kanada, Amerika gibi ülkelerde aynı anda satışa çıktı. Yazarın farklı yayınevlerinden çıkan üç romanı bulunuyor. Türkiye’de ilk defa yayımlanan Dev ile Üç Cüce, yazarın ilk çocuk kitabı.



YELİZ AKIN KİMDİR?

1992’de İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü bitirdi. Çocuk kitapları resimlemenin yanı sıra bir edebiyat dergisinin sanat yönetmeni olarak yer alıyor ve çeşitli dergilere illüstrasyonlar yapıyor.

