Çocuklar Pera Müzesi sergilerini rehberli dijital turlarla keşfedecek

Pera Öğrenme, müzedeki etkinlikleri özleyen genç sanatseverler için bir dijital öğrenme programı hazırladı. Pera Müzesi koleksiyon sergilerini dijital ortamda rehber eşliğinde gezen 7-12 yaş grubu çocuklar, bu geziden ilhamla kendi eserlerini de üretecek. Etkinlikler 12, 19 ve 26 Haziran tarihlerinde Zoom Meeting uygulaması üzerinden ücretsiz gerçekleşecek.



Pera Müzesi Öğrenme Programları, evde eğitim sürecinin devam ettiği bu dönemde, çocukların sanatla bağını sürdürebilmek için çevrimiçi ortamda takip edilebilen dijital programlar hazırladı.



DİJİTAL ETKİNLİKLERE 679 KİŞİ KATILDI



Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İstanbul ve Muğla Harezmi Eğitim Modeli iş birliğiyle, çocuklara, öğretmenlere ve gönüllü eğitmenlere yönelik 17 çevrimiçi sergi turu ve etkinlik düzenleyen Pera Öğrenme’nin dijital etkinliklerine, Nisan ve Mayıs aylarında toplam 679 kişi katıldı.



İşbirliği kapsamındaki okul, belediye ve derneklerin dahil olduğu bu programın ardından Pera Öğrenme, 7-12 yaş arası tüm çocukları dijital turlara davet ediyor. Haziran ayı boyunca her cuma gerçekleşecek Dijital Öğrenme Programları, Zoom Meeting uygulaması üzerinden gerçekleşecek. Pera Müzesi’nin koleksiyon sergilerini rehberli dijital turla gezen çocuklar, etkinliğin ikinci bölümünde kendi yaratıcılıklarını ortaya koyacak. Haziran ayı boyunca Sarıyer Belediyesi Çocuk Meclisi, Sulukule Gönüllüleri Derneği, İstanbul Öğretmen Akademileri, İstanbul Gönüllüleri, Şişli Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Göztepe Gönüllü Evi ve TEGV ile işbirliklerine de devam edilecek.



ÇOCUKLAR KENDİ KURBAĞALARINI ÇİZECEK



Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu, “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” sergisini ve Osman Hamdi Bey Bölümü’nü dijital ortamda gezen çocuklar, Osman Hamdi Bey’in ünlü eseri “Kaplumbağa Terbiyecisi”nden ilhamla kendi kaplumbağalarını çizecek. Etkinlikte, müzedeki eserleri ve yaratıcılarını daha yakından tanıma imkânı bulan minikler, kaplumbağa figürünün nasıl pratik bir şekilde resmedebileceğine ilişkin temel çizim yöntemlerini keşfederken, kendi yorumlarını kattıkları kaplumbağa resimlerinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu da deneyimleyecek.



YENİ FİNCAN TASARIMLARI



Dijital öğrenme programının diğer etkinliği ise Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndaki eserlerin sergilendiği “Kahve Molası” sergisinden yola çıkılarak kurgulandı. Rehberli dijital sergi turunun ardından çocuklar bu kez hayallerindeki kahve fincanlarını tasarlayıp bunları özgürce renklendirecek.



Pera Müzesi Dijital Öğrenme Programları 12, 19 ve 26 Haziran tarihlerinde saat 16.00’da Zoom Meeting uygulaması üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecek. Malzeme olarak renkli boya kalemleri ve kâğıdın yeterli olduğu etkinlik sırasında üretilen çalışmalar, #PeraÖğrenme etiketiyle sosyal medyada paylaşılacak.