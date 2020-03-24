Çocuklara çizgi karakterli corona virüs uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hayata geçirdiği Çevre Müfettişi Projesi'nin ekran yüzü olan TRT Çocuk'un sevilen çizgi karakteri Emiray, çocuklara ilk mesajını tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşı uyararak verdi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, çocuklarda çevre hassasiyetinin oluşmasını hedefleyen Çevre Müfettişi Projesi'nin ekran yüzü TRT Çocuk'un sevilen çizgi karakteri Emiray oldu.



Yeni bölümleri yayınlanması gündemde olan Çevre Müfettişi karakterini canlandıran Emiray, ilk mesajını koronavirüse karşı korunma yöntemlerini anlatarak verdi.



Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Emiray, kişisel hijyenin önemine dikkat çekerek, koronavirüsün bulaşmasını engelleyecek 14 önemli kuralı anlattı.



Ellerin günde sık sık 20 saniye boyunca yıkanmasının, hapşırıldığında ve öksürüldüğünde tek kullanımlık mendil kullanılmasının, tokalaşma ve sarılmadan uzak durulmasının ve ellerin yüzle temasın kesilmesinin anlatıldığı video kısa sürede popüler paylaşımlar arasına girdi.