ödüllü yazar Rhidian Brook’un 23 dile çevrilmiş çok satan romanı Sonra, film oldu.

1946 yılı savaş sonrası Almanya’da geçen ve savaşın trajedisinin gölgesinde yaşamaya çalışan 4 farklı insanın hayatta kalma mücadelesini konu alan filmin başrollerinde Alexander Skarsgård, Keira Knightley ve Jason Clarke yer alıyor.

Amerika, İngiltere ve Almanya olmak üzere birçok ülkede vizyona giren filminin Türkiye’de ne zaman vizyona gireceği henüz bilinmiyor.



SONRA KİTABI HAKKINDA

Yaşadığımız kayıplardı bizi bir araya getiren.



1946 yılının acı dolu kışında, Rachel Morgan kalan tek oğlu Edmund’la harabeye dönmüş Hamburg’a gelir. Burada albay kocası Lewis savaştan yeni çıkmış bu şehirde yeni bir düzen kurmak için çabalamaktadır. Ancak yeni evlerine tanıştıklarında Rachel, Lewis’in aldığı sıradışı bir kararla sarsılır: Evi eski sahipleri yani bir Alman ve onun sorunlu kızıyla paylaşacaklardır.



Dahası buradaki düşmanlık ve keder tutku ve ihanete gebedir.



"Harikulade. Sürprizlerle dolu." Guardian



“Brook’tan muhteşem bir roman…” The Mail on Sunday



“Harika, özgün, ustaca. Yıkıntıların arasında dolaşan bir aşk hikâyesinin yanında aynı zamanda bir ihanet ve intikam masalı.” Literary View



“Son derece akıcı, çok iyi yazılmış.” Independent



“Olağanüstü bir kitap.” Daily Mail



RHIDIAN BROOK KİMDİR?



İlk romanı The Testimony of Taliesin Jones’la Somerset Maugham Ödülü dahil birçok ödül alan yazar aynı zamanda televizyon dizileri ve film için de senaryo yazmaktadır. Kısa hikâyeleri Paris Review, New Statesman ve Time Out gibi mecralarda yer almış ve BBC Radio 4’te sunulmuştur. Yirmi üç dile çevrilen Sonra romanı sinemaya uyarlanmaktadır.