İngiliz rock grubu Coldplay, dört yıl aradan sonra yeni şarkılarını yayınladı. Chris Martin’in solistliğini üstlendiği grup, Orphans ve Arabesque adında iki yeni şarkı çıkardı.



Grup, bu hafta başında, Sunrise ve Sunset isimlerini verecekleri iki bölümden oluşacak yeni albümleri Everyday Life’ı 22 Kasım’da çıkaracaklarını duyurmuştu. Albüm öncesi iki şarkı müzik platformlarında çalınmaya başladı.



BBC Radio 1’e konuşan Chris Martin, yeni albümle ilgili şunları söyledi: “Tamamıyla insan olmakla ilgili bir şey. Her gün mükemmel, her gün korkunç. Bu albüm her yerde fark edilen olumsuzluğa bizim tepkimiz. Çok fazla dert var ama aynı zamanda pek çok olumlu şey de var, harika hayatlar da var. Bu, bir şeyleri anlamaya çalışmanın, hissettiklerimizi ve gördüklerimizi söylemenin bir yolu.”



Geçen hafta, Everyday Life adını verdikleri bir albüm hazırlığı yaptıklarını Kuzey Galler’de yayın yapan Daily Post gazetesine bir ilan vererek duyuran grup, şarkı listesini paylaşmıştı.

COLDPLAY'İN KLİBİ OLAY YARATTI