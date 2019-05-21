Ankara Comics and Art Festival, çizgi roman, karikatür, illüstrasyon stand ve sergileri, canlı graffiti ve mural çalışmaları, katılıma açık atölye programları, seminerler ve sanatçı konuşmalarını içeren, şehir, çizgi dünyası ve farklı sanat disiplinleri üzerinden yaratıcı deneyim alanları sunan bir açık hava festivali olarak başkentlilere benzersiz deneyimler yaşatacak.



Usta çizerler festivalde

Ankara Comics and Art Festival 25–26 Mayıs tarihleri arasında Bilkent Center‘da düzenlenecek. 2016 yılından beri her yıl gelişerek büyüyen ve çizgi severleri bir araya getiren festival, bu sene ilk kez Ankaralı çizgi severlerle buluşacak. Çizgi roman takipçileri festival alanında bulunan çizgi roman, karikatür ve yayınevi standlarında çeşitli yayınlara ulaşabilecek, festivalde yer alacak çizerlerin sergilerini görme ve düzenlenecek imza seanslarında sanatçılarla tanışma imkanına sahip olacaklar.



Atölye çalışmaları, çizer söyleşileri

Festival süresince gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında çizerlerin moderatörlüğünde çizgi roman ve karikatür teknikleri, illüstrasyon, fanzin ve stencil çalışmaları ziyaretçiler tarafından deneyimlenebilecek. Çizerler ve çizgi roman dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşilerde festival ziyaretçileri çizgi dünyasına dair çeşitli bilgilere ulaşabilecek ve soru cevap seanslarında merak ettiklerini sorabilecek.

Ankara Comics and Art Festival‘in halihazırda açıklanan atölye programı arasında Uzay Çöpü ile Hikaye Görselleştirme Atölyesi, Rıza Türker ile Stilize Karakter Yaratma Atölyesi, Murat Gürdal Akkoç ile Yöresel Fantezi Karakter Çizimi, Sırma Bilir ve Onur Kutluoğlu ile Potansiyel Çizgi Öykü Atölyesi yer alıyor. Radyo Eksen programcılarından Gülşah Güray, Hakan Tamar, Kaan Sezyum ve Ketche ‘’Dünyadan Albüm Kapakları’’, Devrim Kunter ise “Arketipler ve Süper Kahramanlar’’ başlıklı söyleşileri ile festivalde yer alacak. Gökhan Tüfekçi nam-ı diğer Kapagozuktukaptan ve Cem Sorel ise festivalin street art bölümünde iki gün boyunca canlı mural çalışmalarını ziyaretçilere sunacak. Festival sahnesinde 25 Mayıs Cumartesi günü The Ringo Jets, 26 Mayıs Pazar günü ise Palmiyeler sahne alacak.

İstanbul Comics and Art Festival 2018 yılı teması olan ‘Kimlik’ kavramı üzerinden gerçekleştirilen animasyon seçkisi de Ankara Comics and Art Festival’de yer alacak gösterimde animasyon severlerle buluşacak.