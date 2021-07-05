Cono Aşireti belgeselinin başrol oyuncusu Sergen Eşme silahlı kavgada yaralandı

Adana’da çekimlerine devam edilen Cono Aşireti'nin yaşamını konu alan belgesel filmin başrol oyuncusu Sergen Eşme, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralandı.

05.07.2021 - 13:40

Cono Aşireti belgeselinin başrol oyuncusu Sergen Eşme silahlı kavgada yaralandı

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Conolar’ın yaşamı belgesel oluyor

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Berlin Film Festivali Kitaplığı’na seçilen 11 romandan birinin yazarı Meltem Yılmaz ile Koku’nun Serüveni belgeseliyle Los Angeles Film Festivali dahil 60 festivalden ödülle dönen yönetmen Şahin Yiğit, Adana'da Cono Aşireti mensuplarının yaşamını konu alan belgeselin çekimine başladı.

KİTAPTAN UYARLANDI 

Yılmaz'ın Bütün Mümkünlerin Kıyısında kitabından uyarlanan belgesel için mahalle halkı arasından Sergen Eşme, başrol oyuncusu seçildi. Eşme, geçen hafta mahallede, kendisinin de aralarında olduğu iki grup arasında silahların kullandıldığı çatışmada yaralandı. Yılmaz ve Yiğit, filmi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanırken yaşadıkları talihsiz olay nedeniyle üzüntülü olduklarını söyledi.

FESTİVALLERDE YARIŞACAK

Yarı belgesel film, yarı belgesel oyun (Docudrama) tarzındaki belgesel filmin yazarı  Meltem Yılmaz ile  yönetmen Şahin Yiğit de tedaviye alınan Sergen Eşme’nin bir an önce sağlığına kavuşmasını dilediler. 

Bütün Mümkünlerin Kıyısında projesi tamamlandıktan sonra Berlin ve Venedik film festivalleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası arenada birçok festivalde yarışmaya girecek.

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